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الكرملين: على أوكرانيا تقبل "الحقائق" لكي يكون هناك سلام

منذ 34 دقيقة
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

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قال الكرملين، الثلاثاء، إنه ينبغي لأوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار “الحقائق” التي طرأت على الصراع الأوكراني حتى يكون هناك سلام بين الجانبين.

ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اقتراحا من ثلاث خطوات قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإحلال السلام، مضيفا أن التقدم غير ممكن “دون أخذ الحقائق في الاعتبار”.

إلى ذلك، نفى الكرملين وجود أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية.

يأتي ذلك، فيما عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، قبيل افتتاح مؤتمر دولي لمساعدة أوكرانيا في باريس عن قلق بلاده حيال الوضع في محطة زابوريجيا، مضيفاً “نسعى لتأمين المحطة النووية”.

وقال إن هناك اتفاقا لنقل الأسلحة الثقيلة من محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، مضيفا أن محادثات تجري حاليا بشأن الإجراءات المتعلقة بذلك.

كما أضاف “تمكنا من حماية تشرنوبيل وهدفنا حماية زابوريجيا. الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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