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الكرملين غاضب من خطوة أمريكية لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين (الأربعاء 7-12-2022) إن مشروع قانون أمريكي للإنفاق على المساعدات العسكرية يتضمن تقديم 800 مليون دولار لأوكرانيا وأقره مشرعون أمريكيون أمس الثلاثاء “تصادمي” تجاه روسيا.

وفي اتصال مع صحفيين، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن “الوثيقة التي جرى إقرارها ذات طبيعة تصادمية للغاية فيما يتعلق ببلدنا”.

ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني المالي لعام 2023 الإنفاق الإضافي لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، بزيادة قدرها 500 مليون دولار عما طلبه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من العام الحالي.

كما يعلق مشروع القانون بعض القيود على صفقات الذخيرة لدعم أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يقر مجلسا الشيوخ والنواب المشروع هذا الشهر، قبل إرساله للبيت الأبيض ليوقع عليه بايدن ويصبح قانونا.

    المصدر :
  • رويترز

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