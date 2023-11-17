الكرملين: فنلندا ترتكب خطأ كبيراً باختيار المواجهة مع روسيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله (الجمعة 17-11-2023) إن فنلندا ترتكب “خطأ كبيرا” باختيارها المواجهة مع روسيا.

وتعتزم فنلندا إقامة حواجز عند أربعة معابر على حدودها مع روسيا اعتبارا من منتصف الليل، في مسعى لوقف زيادة تدفق المهاجرين التي تقول هلسنكي إن موسكو دبرتها.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة للحرب في أوكرانيا.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله “لا يسع المرء إلا التعبير عن الأسف العميق من سلوك السلطات الفنلندية طريق تدمير العلاقات الثنائية”.

وقال بيسكوف إن البلدين لطالما تمتعا بعلاقات تبادلية المنفعة والاحترام.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله أيضا “لم تهدد روسيا فنلندا قط في التاريخ الحديث، ولم يكن لدينا أي سبب لأي مواجهة. والآن اختاروا هذا المسار. في نظرنا، هذا خطأ كبير”.