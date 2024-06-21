الكرملين: قرار أمريكا حظر برمجيات كاسبرسكي يستهدف سحق المنافسة

قال الكرملين، اليوم الجمعة: “إن القرار الأمريكي بحظر مبيعات برمجيات كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات هو تحرك نمطي من واشنطن لسحق المنافسة الأجنبية مع المنتجات الأمريكية”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنها ستحظر بيع برمجيات مكافحة الفيروسات التي تنتجها شركة كاسبرسكي لاب الروسية في الولايات المتحدة، وعزت ذلك إلى ما قالت إنه نفوذ الكرملين على الشركة مما يشكل خطرا أمنيا كبيرا.

وذكرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو للصحفيين أثناء إعلانها الحظر أن “روسيا أظهرت أن لديها القدرة… والنية لاستغلال الشركات الروسية مثل كاسبرسكي لجمع المعلومات الشخصية للأمريكيين واستخدامها كسلاح”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن شركة كاسبرسكي شركة “تنافسية جدا” في الأسواق الدولية، وإن قرار واشنطن تقييد مبيعاتها هو “أسلوب الولايات المتحدة المفضل للمنافسة غير العادلة”.

وصرحت كاسبرسكي بأنها ستسلك السبل القانونية لتحاول الحفاظ على عملياتها. وقالت إنها تعتقد أن “القرار الأمريكي لم يستند إلى تقييم شامل لنزاهة منتجات وخدمات كاسبرسكي، وإن أنشطتها لا تهدد الأمن القومي الأمريكي”.

وتقول الشركة: “إن القطاع الخاص يديرها وليس لها أي صلات بالحكومة الروسية”.