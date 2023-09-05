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الكرملين: قرار أوكرانيا تعيين وزير جديد للدفاع لن يغير طبيعة الحكومة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2023 2:18 مساءً
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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قال الكرملين الثلاثاء إنه لا يعتقد أن قرار أوكرانيا تعيين وزير جديد للدفاع قد يغير من طبيعة الحكومة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه قرر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه واقترح أن يحل محله رستم عمروف وهو من أقلية تتار القرم وبرلماني سابق.

هذا وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا فاشل تماما.

ونقلت وزارة الدفاع عن شويغو قوله “القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة”.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، الاثنين، إن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية، فيما زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي منطقتين على خط المواجهة.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد أشهر من القتال الشرس.

    المصدر :
  • رويترز

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