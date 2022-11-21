الكرملين "قلِق" من قصف محطة زابوريجيا النووية

قال الكرملين (الاثنين 21-11-2022) إنه يشعر بالقلق من تجدد القصف على محطة زابوريجيا النووية مطلع الأسبوع ودعا الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكرر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، تأكيدات موسكو أن كييف هي المسؤولة عن تلك الهجمات. وتقول كييف إن موسكو قصفت المحطة التي تقع في منطقة خاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا.

ومنذ عدة أشهر، تتبادل موسكو وكييف الاتهام بقصف المحطة التي تسيطر عليها القوات الروسية والقريبة من الجبهة.

وفي مقابلة مع قناة “بي إم إف تي في” الفرنسية، اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الأحد، أن القصف كان “متعمدا تماما ومحدد الهدف”، واصفا الوضع بأنه “خطير للغاية”، ومن دون أن يحمل القوات الروسية أو الأوكرانية المسؤولية.

ولفت غروسي إلى أن مستويات الإشعاع في المحطة “لا تزال طبيعية”.

واتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية “إنيرغوأتوم”، الأحد، روسيا بقصف منطقة محطة زابوريجيا للطاقة النووية، بُعيد اتهام موسكو كييف باستهداف الموقع.