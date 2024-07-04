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الكرملين: قمة شنغهاي للتعاون تناقش مبادرة بوتين للأمن الأوراسي

منذ 13 دقيقة
بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا - رويترز

بوتين في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا - رويترز

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كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أستانا بكازاخستان، ستبحث مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين لنظام أمني جديد في أوراسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن الحوار مع الشركاء حول هذا المبادرة مستمر ويجرى بشكل تدريجي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس بوتين أن الوقت قد حان لبحث ضمانات الأمن الجماعي في أوراسيا والحد من وجود القوات العسكرية فيها من خارج المنطقة.

وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا خلال يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

كما سيحضر القمة الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون تشانغ مينغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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    المصدر :
  • روسيا اليوم

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