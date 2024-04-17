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الكرملين: قوات السلام الروسية تغادر إقليم "قره باغ"

منذ 10 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

الأناضول
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أعلن “الكرملين”، اليوم الأربعاء، أن قوات السلام التابعة لروسيا والمنتشرة في إقليم “قره باغ” الأذربيجاني بدأت مغادرة المنطقة.

جاء ذلك في معرض رد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، على أسئلة الصحفيين بالعاصمة الروسية موسكو.

ومجيبا عن على سؤال بشأن صحة أنباء انسحاب الوحدات العسكرية الروسية المنتشرة في إقليم “قره باغ”، قال بيسكوف: “نعم، هذا صحيح بالفعل”.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

كما نص القرار على نشر قوات عسكرية روسية لمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم.

    المصدر :
  • وكالات

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