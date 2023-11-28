الكرملين: لا اتصالات مزمعة بين بوتين وولي العهد السعودي قبل اجتماع أوبك+

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط لإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل اجتماع تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط هذا الأسبوع.

ويعقد التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط.

وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد. وقالت مصادر في أوبك+ إن تأجيله يرجع إلى خلاف بشأن مستويات إنتاج المنتجين الأفارقة، لكن مصادر قالت منذ ذلك الحين إن التحالف يقترب من التوصل لحل وسط بشأن هذه المسألة.