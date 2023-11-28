الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين: لا اتصالات مزمعة بين بوتين وولي العهد السعودي قبل اجتماع أوبك+

منذ 10 دقائق
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطط لإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل اجتماع تحالف أوبك+ لكبار منتجي النفط هذا الأسبوع.

ويعقد التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء على رأسهم روسيا، اجتماعا عبر الإنترنت يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط.

وكان من المقرر عقد الاجتماع يوم الأحد. وقالت مصادر في أوبك+ إن تأجيله يرجع إلى خلاف بشأن مستويات إنتاج المنتجين الأفارقة، لكن مصادر قالت منذ ذلك الحين إن التحالف يقترب من التوصل لحل وسط بشأن هذه المسألة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

آثار القصف الإسرائيلي المدمر على غزة
غزة تحت النار
خرق للهدنة.. إطلاق نار وانفجارات غرب مدينة غزة
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
كولونا: الفرنسيون الثلاثة الذين أطلقت حماس سراحهم "بصحة جيدة"
الذهب مقابل الدولار
الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أشهر وسط تراجع الدولار

الأكثر قراءة

الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة