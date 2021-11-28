الكرملين: لا تقدم في المحادثات حول إجراء قمة جديدة بين بايدن وبوتين

أكد الكرملين عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات حول إجراء قمة جديدة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، معرباً عن أمله في عقد محادثة بينهما حتى نهاية العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بحسب ما نقلته وكالة “تاس”، رداً على سؤال حول ما إذا تم تحقيق أي تقدم في المحادثات بشأن عقد القمة: “لا” لم يتم حتى الآن تحديد الموعد… نأمل في أن تجري هذه المحادثة حتى نهاية هذا العام”.

ورداً على سؤال حول الصيغة المرجحة لهذه المحادثة، افترض بيسكوف أنها “ستجري على الأرجح بشكل مؤتمر عبر الفيديو”.

وتأتي الاتصالات حول عقد القمة الثانية في الوقت الذي يؤكد فيه الطرفان سعيهما إلى تحسين العلاقات بين البلدين التي سبق أن قال الكرملين إنها تراجعت إلى أسوأ حالة منذ فترة الحرب الباردة.