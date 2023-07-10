الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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الكرملين: لا جديد نقوله عن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

منذ 6 دقائق
دميتري بيسكوف

دميتري بيسكوف

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قال الكرملين، الاثنين، إنه لا يوجد أي جديد يمكن أن يقال حول اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الذي ينتهي أجله الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه ليس هناك أي خطط لعقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة تجديد الاتفاق، مضيفا أن موعد زيارة بوتين لتركيا لم يحدد بعد.

وقالت موسكو مرارا إنها لا ترى أي أساس لتمديد اتفاق الحبوب إلى ما بعد 17 يوليو تموز.

ويسمح الاتفاق لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود، لكن روسيا تقول إن الخطوات الرامية إلى إزالة العوائق أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة غير كافية.

    المصدر :
  • رويترز

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