الكرملين: لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في "قمة العشرين"

ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن “قمة العشرين” في منتجع بالي بإندونيسيا، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا قرار نهائي بشأن تلك المشاركة.

وقال بيسكوف: “لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين، ونبحث في بعض الجوانب الاستراتيجية التخطيطية”.

ونقلت صحيفة “فيدوموستي”، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، الثلاثاء، قوله إن “بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي”، مضيفة أن “وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة”.

كان بيسكوف، قد قال الأحد إنه سيتم الإعلان عن قرار بوتين بشأن المشاركة في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في الجزيرة الإندونيسية.

بيسكوف أعلن في 7 أكتوبر الماضي، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين، لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.

بوتين كشف، في أواخر أكتوبر الماضي، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي “مجموعة العشرين” و”منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ “آبيك‘” المقبلتين خلال شهر نوفمبر الجاري.

وتنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ “آبيك”، في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتترأس تايلاند المنتدى لعام 2022، كما تستضيف جميع فعالياته، بما فيها الفعالية الرئيسية، قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.