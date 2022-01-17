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الكرملين: لا نتابع قضية عودة بوروشينكو إلى كييف

17 - يناير - 2022
الكرملين

الكرملين

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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين لا يتابع الوضع حول وصول الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو إلى كييف.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا تابع الكرملين عودة بوروشينكو إلى أوكرانيا، أجاب بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الاثنين: “لا، لا نتابعها. تقول وسائل الإعلام حقا إنه أحد الخصوم السياسيين للرئيس زيلينسكي، وهو الآن في المعارضة، لكن ذلك لا يعد موضوعا لمتابعته من قبل الكرملين”.

وأضاف: “يواجه الخصوم السياسيون لزيلينسكي حاليا بشكل عام صعوبات في أوكرانيا، وهذا أمر واضح، هذا ما نسجله”.

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