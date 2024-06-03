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الكرملين: لا نشك في إبرام صفقة خط أنابيب غاز مع الصين

منذ ساعتين
ديميتري بيسكوف

ديميتري بيسكوف

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قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين 3 حزيران/يونيو 2024، إن ليس هناك شك في أن روسيا والصين ستتوصلان إلى اتفاق بشأن خط أنابيب (باور أوف سيبيريا2) أو “قوة سيبيريا2” للغاز وذلك بعد صدور تقرير عن صحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن الصفقة تعثرت بسبب مطالب الصين بشأن التسعير.

وأضاف في مؤتمر صحفي يعقد يوميا عبر الهاتف أن المحادثات بشأن خط الأنابيب ستستمر. وخط الأنابيب مصمم لنقل 50 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي إلى الصين.

وأضاف بيسكوف أن الجوانب التجارية للمفاوضات لن يتم الإعلان عنها.

    المصدر :
  • رويترز

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