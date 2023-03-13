الكرملين لا يستبعد حضور بوتين قمة مجموعة الـ20 في الهند

قال الكرملين، الاثنين، إنه لا يستبعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة المقرر عقدها في التاسع والعاشر من سبتمبر أيلول بنيودلهي.

ولم يسافر بوتين حتى الآن إلى أراض خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ أن أرسل قواته المسلحة إلى أوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي، ولم يحضر قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني التي انعقدت في بالي بإندونيسيا.

وأجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عند سؤاله عما إذا كان بوتين سيحضر قمة نيودلهي قائلا “لا يمكن استبعاد ذلك. تواصل روسيا المشاركة بشكل كامل في إطار عمل مجموعة العشرين. وتنوي الاستمرار في ذلك. لكن لم يُتخذ أي قرار بعد”.