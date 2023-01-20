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الكرملين: لا يوجد أمل في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة

منذ 9 ثواني
الولايات المتحدة - روسيا

الولايات المتحدة - روسيا

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قال الكرملين الجمعة إن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق وإنه لا يوجد أمل في تحسنها في الوقت الحالي.

وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر في العام الماضي منذ أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا وردت الدول الغربية بمجموعة من العقوبات الاقتصادية وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

هذا وفي وقت سابق صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موسكو حذرت واشنطن باستمرار من أن نهجها يقود العالم إلى سيناريو كارثي.

وقال أنطونوف في تصريح صحافي الجمعة: “لقد حذرنا واشنطن باستمرار من أن مراهنتها على إلحاق “هزيمة استراتيجية بنا” في ساحة المعركة يقود العالم بسرعة إلى سيناريو كارثي”، وفق وسائل إعلام روسية.

فيما نفى المزاعم القائلة إن روسيا تهدد باستخدام أسلحة نووية، واصفاً إياها بأنها “جوفاء وغير مسؤولة”.

    المصدر :
  • رويترز

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