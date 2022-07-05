الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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الكرملين: لا يوجد قرار لتحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للروبل

منذ 9 دقائق
الكرملين - روسيا

الكرملين - روسيا

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحويل مبيعات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الروبل.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن أحد كبار المديرين في جازبروم قوله أمس الاثنين إن الشركة قد تقترح توسيع خطة الروبل مقابل الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب ليشمل الغاز الطبيعي المسال.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين عبر الهاتف “لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد في الوقت الحالي وليس هناك أي أوامر معدة سلفا”.

وأفادت وكالة إنترفاكس بأن كيريل بولوس نائب رئيس قسم في جازبروم قال أمس الاثنين إن هناك منافسة تتعلق بأسعار صرف العملات الأجنبية بين غاز خط الأنابيب الذي يباع بالروبل والغاز الطبيعي المسال الذي يتم فرض ضرائب عليه بالدولار.

وعندما سئل عما إذا كانت خطة الغاز الطبيعي المسال مقابل الروبل قد تغطي جميع شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي تأتي بشكل أساسي من مشروع سخالين-2 ومشروع يامال الذي تقوده شركة نوفاتيك، قال بيسكوف إن الأمر يعود إلى جازبروم.

ولم ترد جازبروم ولا نوفاتيك على طلبات رويترز للتعليق.

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