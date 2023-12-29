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روسيا تهدد مجموعة السبع.. لدينا أصول غربية يمكن مصادرتها

منذ 15 دقيقة
آخر تحديث: 29 - ديسمبر - 2023 1:19 مساءً
مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو

مبنى الكرملين في العاصمة الروسية موسكو (رويترز)

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أنذر الكرملين اليوم الجمعة الغرب بأن لديه قائمة بأصول أمريكية وأوروبية وأصول أخرى ستتم مصادرتها إذا قرر زعماء مجموعة السبع الاستيلاء على 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

وقال مصدران مطلعان ومسؤول بريطاني أمس الخميس إن زعماء مجموعة السبع سيناقشون نظرية قانونية جديدة تتيح مصادرة الأصول الروسية المجمدة عندما يجتمعون في فبراير شباط.

واعتبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن أي تحرك من هذا القبيل من جانب الغرب سيمثل “سرقة” وسينتهك القانون الدولي ويقوض العملات الاحتياطية والنظام المالي الدولي والاقتصاد العالمي.

وقال بيسكوف للصحفيين “ستكون ضربة قوية للمعايير الرئيسية للاقتصاد الدولي، وستقوض الاقتصاد الدولي”.

وأضاف “ستدمر ثقة الدول الأخرى في الولايات المتحدة وكذلك في الاتحاد الأوروبي باعتبارهما ضامنين اقتصاديين. لذلك، فإن مثل هذه الإجراءات محفوفة بعواقب خطيرة جدا”.

وعند سؤال بيسكوف عما إذا كانت هناك قائمة بالأصول الغربية التي يمكن لروسيا مصادرتها، رد قائلا “نعم، يوجد”.

وأحجم عن تحديد الأصول المدرجة في القائمة.

وهناك نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي مجمدة في الغرب.

ورغم أن البنك المركزي لم يوضح بالضبط الأصول التي تم تجميدها، فإن معظم السندات والودائع مقومة باليورو وبعضها بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.

    المصدر :
  • رويترز

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