الكرملين: لم نتعهد بتمديد اتفاق الحبوب

قال الكرملين اليوم الخميس إن روسيا لم تتعهد بتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير شحنات الحبوب من موانئها على البحر، بعد انتهاء أجله الحالي في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن روسيا لا تزال بحاجة لتقييم ما إذا كان الاتفاق ناجحا قبل أن تقرر تمديد مشاركتها.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، حث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمم المتحدة، التي توسطت في الاتفاق، على تكثيف جهودها لضمان تخفيف الدول الغربية للقيود التي تقول موسكو إنها تعيق صادراتها من المواد الزراعية والأسمدة، والتي شكلت أيضا جزءا من الاتفاق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي في الأردن، بعد يوم واحد من إعلان روسيا أنها ستستأنف مشاركتها في مبادرة الحبوب التي تهدف لإتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية، في عدول عن قرار تعليق المشاركة الذي أعلنته مطلع الأسبوع.

رد أوكراني

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، إن بلاده لم تتعهد بأي التزامات جديدة تتجاوز شروط الاتفاق الموقع في يوليو تموز لتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود بعد الغزو الروسي.

وكتب المتحدث أوليج نيكولينكو على فيسبوك أن أوكرانيا لم تستخدم قط “ممر” الحبوب عبر البحر الأسود لأغراض عسكرية، ولا تعتزم فعل ذلك على الإطلاق