الكرملين: لن نقطع العلاقات مع الغرب ولا نزال بحاجة لقنوات الحوار

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه يعلم “جيدا” أن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة يقدمان معلومات استخباراتية لأوكرانيا، لكن هذا ليس سببا لقطع العلاقات الدبلوماسية معهما بعد الهجوم على الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “في أكثر الأوقات الحرجة هذه، نحتاج لقنوات للحوار”.

وردا على سؤال حول تعليقات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت فيها، بدون تقديم أدلة، إن أوكرانيا شنت الهجوم على الجسر خلال الليل بمشاركة من بريطانيا والولايات المتحدة، قال بيسكوف “نعلم جيدا مدى عمق التنسيق بين نظام كييف وواشنطن وعدد من العواصم الأوروبية وحلف شمال الأطلسي”.

وأضاف “إننا على علم تام بكم المعلومات التي تأتي من حلف شمال الأطلسي وواشنطن إلى كييف بشكل مستمر. لذلك، ليس لدينا أوهام بهذا الشأن”.

لكنه قال ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول احتمالية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب “هذا ليس صحيحا على الإطلاق” نظرا لضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.