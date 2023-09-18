الكرملين: ليس لدينا معلومات بشأن صحة قديروف

قال الكرملين، الاثنين، إنه ليس لديه معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف وذلك لدى سؤاله عن تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرجل البالغ من العمر 46 عاما ليس بصحة جيدة.

ولم يرد المتحدثون باسم قديروف على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على تلك التقارير التي قالت إن قديروف يعالج في أحد مستشفيات موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “ليس لدينا معلومات بهذا الشأن”.

وكان الزعيم الشيشاني رمضان قديروف قد نشر مقطعني فيديو، الأحد، يبدو فيهما مبتسمًا ويدعو الناس إلى مزاولة الرياضة، بعد انتشار تقارير مؤخرًا عن تدهور صحته.

وتسري تكهنات منذ أشهر بشأن صحة الزعيم الشيشاني البالغ 46 عامًا، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمتهم من قبل منظمات حقوقية بإقامة “نظام استبدادي” في الشيشان.

ونشرت قناة قديروف على تطبيق تليغرام، مقطعين مصوّرين له، اليوم الأحد. وظهر في الأول وهو يمشي في مكان غير محدد مرتديًا معطفًا في ظل أجواء ماطرة، وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه. وفي الثاني، يسمع قديروف وهو يتحدث باللغة الشيشانية، قبل أن يقول بالروسية: “زاولوا الرياضة”.

ويعد قديروف من أبرز حلفاء الرئيس بوتين ومن الداعمين لحربه في أوكرانيا حيث قاتلت تشكيلات شيشانية في الميدان إلى جانب الجيش الروسي.

ويحكم قديروف الشيشان، وهي جمهورية روسية ذات غالبية مسلمة في شمال القوقاز، منذ عام 2007، وقُتل العديد من خصومه في ظروف مريبة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك خارج روسيا.

ويواجه قديروف اتهامات من المدافعين عن حقوق الإنسان بالقضاء على حرية التعبير والإشراف على عمليات انتقام من معارضيه. وأدرجته الولايات المتحدة في تموز/ يوليو 2020 على قائمتها السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان.