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الكرملين: مذكرة الجنائية الدولية لاعتقال ضابطين روسيين كبيرين سخيفة

منذ 3 دقائق
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قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إنه “يعتبر مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال سيرجي شويجو وفاليري جيراسيموف سخيفة”، مضيفا أن “روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة”.

وأصدرت المحكمة أمس الثلاثاء مذكرتي اعتقال في حق شويجو، وزير الدفاع الروسي السابق، والجنرال الروسي الكبير جيراسيموف بسبب جرائم مزعومة ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

ويشغل شويجو الآن منصب أمين مجلس الأمن الروسي. وجيراسيموف هو رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين: “نحن لا نعترف باختصاص هذه المحكمة”.

وأضاف: “لسنا أعضاء في المواثيق ذات الصلة. وبناء على ذلك، لا نعترف بهذه الأوامر. علاوة على ذلك، نعتبرها سخيفة تماما، مثل المذكرتين الأخيرتين اللتين تخصان رئيس الدولة ومفوضة حقوق الأطفال”.

    المصدر :
  • رويترز

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