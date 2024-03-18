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الكرملين: نتائج الانتخابات أظهرت التفاف الشعب الروسي حول بوتين

منذ 48 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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اعتبر الكرملين اليوم الاثنين أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين.

وأظهرت النتائج الرسمية بعد فرز جميع الأصوات تقريبا حصول بوتين على 87 بالمئة من الأصوات بما يمثل أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتجاوزت نسبة المشاركة 77 بالمئة وهي أيضا الأكبر في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “هذا هو التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله”.

ورفض بيسكوف في اتصال مع الصحفيين الانتقادات الأمريكية للانتخابات التي قالت واشنطن إنها لم تكن حرة ولا نزيهة. وقال إن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.

    المصدر :
  • رويترز

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