الكرملين: نراقب عن كثب الوضع الإنساني في قرة باغ

قال الكرملين، الخميس، إنه يتابع عن كثب الوضع الإنساني في إقليم ناجورنو قرة باغ في أذربيجان والذي فر منه زهاء 70 ألف نسمة من عرقية الأرمن في الأيام الأخيرة في أعقاب هجوم عسكري أذربيجاني.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحفية معتادة أن قوة حفظ السلام الروسية تقدم المساعدات لسكان المنطقة.

وردا على سؤال من صحفي، أوضح بيسكوف أنه لا خطط لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة أرمينيا.

حلّ حكومة ناجورنو قرة باغ

قالت السلطات الأرمنية بمنطقة ناجورنو قرة باغ ، الخميس، إن رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان وقع مرسوما بحل جميع مؤسسات الدولة اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2024.

ووفقا للمرسوم فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود اعتبارا من ذلك اليوم.

الإقليم معترف به رسميا باعتباره جزءا من أذربيجان، ومع ذلك فإن سكانه البالغ عددهم 120 ألف نسمة هم في الغالب من العرق الأرمني ولديه حكومة محلية حافظت تاريخيا على علاقات ثقافية واجتماعية وسياسية وثيقة مع يريفان، عاصمة أرمينيا.