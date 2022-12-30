الكرملين: نشعر بقلق بالغ من إسقاط صاروخ أوكراني فوق روسيا البيضاء

قال الكرملين الجمعة إنه يشعر بقلق بالغ من إسقاط صاروخ أوكراني مضاد للطائرات بعد أن حلق داخل المجال الجوي لروسيا البيضاء أمس الخميس 29\12\2022.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا البيضاء أمس الخميس29\12\2022، إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخا أوكرانيا من طراز إس-300 سطح جو على بعد نحو 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

وحدث ذلك في وقت كانت روسيا تطلق فيه عشرات الصواريخ على مدن في أنحاء أوكرانيا في واحدة من أكبر موجات الضربات الصاروخية في الصراع.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين الجمعة “هذه واقعة تثير قلقا بالغا ليس فقط بالنسبة لنا وإنما أيضا لشركائنا في روسيا البيضاء”، في أول تعليق علني من جانب موسكو على الحادثة التي وقعت في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من صباح أمس الخميس 29\12\2022.

وإس-300 هو نظام دفاع جوي من العهد السوفيتي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، وفي نوفمبر\تشرين الثاني، سقط صاروخ من ذات الطراز في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي يُعتقد أنه انحرف عن مساره بعد أن أطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال غارات جوية روسية، وتسبب ذلك في مخاوف من تصعيد لكن سريعا ما تبددت.

وشدد بيسكوف الجمعة على أن الصلات العسكرية وثيقة بين بلاده وروسيا البيضاء وقال إن الدولتين “في حوار دائم وتنسيق مستمر”.

وتصر مينسك على أنها لا تشارك في الصراع الأوكراني ولن تشارك فيه إلا إذا تعرض أمنها لتهديد من أوكرانيا أو حلفائها الغربيين.