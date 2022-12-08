الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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الكرملين: نعتزم "تحرير" المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا

منذ 12 دقيقة
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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قال الكرملين، الخميس، إن القوات الروسية ما زالت تعمل على إحكام السيطرة على المناطق التي أعلنت موسكو سيادتها عليها في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وردا على سؤال عن أهداف الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا ما زال يتعين عليها “تحرير” أجزاء من مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وأعلنت موسكو ضم المناطق الأوكرانية الأربع بعد إجراء ما أطلقت عليه استفتاءات في سبتمبر أيلول. ووصفت كييف والغرب ومعظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت بأنه صوري وغير قانوني.

وتعاني أوكرانيا من أوضاع صعبة، جراء استمرار الغزو الروسي ومواصلة استهداف البنى التحتية خاصة فيما يتعلق بشبكات الطاقة والكهرباء.

وأطلقت موسكو وابلا آخر من الصواريخ على مواقع في أوكرانيا، بداية الأسبوع الجاري، وضربت منازل ومباني وقتلت مدنيين، بعد ادعاء الكرملين أن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت قاعدتين جويتين.

    المصدر :
  • رويترز

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