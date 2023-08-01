الكرملين: نفوذ "بريكس" يتزايد.. وخلافات حول "خطط التوسيع"

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أنّ اهتمام دول أخرى بالانضمام إلى مجموعة بريكس، دليل على تنامي نفوذ التكتل على الساحة العالمية، لكنّه أشار إلى وجود خلافات حول التوسيع المحتمل للمجموعة قبل عقد قمة لأعضائها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إنّ من المقرر أن تجتمع الدول الخمس الأعضاء، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، في جوهانسبرغ من 22 إلى 24 أغسطس/ آب، وإن موضوع التوسع المحتمل سيتصدر جدول الأعمال.

وأضاف بيسكوف للصحافيين: “هذا موضوع مهم جدًا لأننا نرى أن هناك مزيدًا من الدول تصدر بيانات عن نيتها الانضمام إلى بريكس”.

وأوضح: “بشكل عام، يكشف هذا الاهتمام بمجموعة بريكس القدرات الرائعة المحتملة للمجموعة ونفوذها المتزايد، وقبل كل شيء، الأهمية الفعلية لها”.

وقالت جنوب أفريقيا الشهر الماضي إن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة التي تهدف إلى مكافحة السيطرة الملموسة للغرب، بقيادة الولايات المتحدة، على الشؤون الدولية.

وأضافت جنوب أفريقيا أن من بين 40 دولة طلبت 22 دولة الانضمام بشكل رسمي.

“خلافات طفيفة”

بيسكوف أشار إلى أن هناك ما قال إنها “خلافات طفيفة” داخل المجموعة حول الزيادة المحتملة في عدد أعضائها.

وقال: “ستُبحث كل هذه الخلافات الطفيفة بالطبع خلال القمة المقبلة… وسيتحدث قادة الدول عن مواقفهم”.

وتحدث ماورو فييرا وزير الخارجية البرازيلي مستخدما لغة أكثر حذرا بشأن فكرة قبول أعضاء جدد خلال مؤتمر صحفي في يونيو حزيران بعد اجتماع وزراء الدول الأعضاء بالمجموعة.

وتحدث عن ضرورة “العناية” بما وصفها بأنها “هوية وقيمة” قال إنها تمثل 31.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و40 بالمئة من تعداد سكان الأرض وأضاف أن المباحثات حول توسيع المجموعة “عمل قيد التقدم”.

وسيمثل لافروف روسيا في قمة جوهانسبرغ وسيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال بالفيديو بعد أن قرر عدم حضور القمة بسبب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو. وجنوب أفريقيا دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية.