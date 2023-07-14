الكرملين: وضع "فاغنر" معقّد ويحتاج إلى دراسة

بعد يوم من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ المجموعة لا تستند إلى أساس قانوني، اعتبر الكرملين اليوم الجمعة، أنّ وضع مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بحاجة إلى “دراسة”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنّ وضع شركات مثل فاغنر “معقد إلى حد ما” ويحتاج إلى دراسة.

وردًا على سؤال عمّا إذا كان من المحتمل سن تشريع جديد بشأن وضع الشركات العسكرية الخاصة، قال بيسكوف: “هذا السؤال سيكون قيد الدراسة على أي حال”.

وخاضت فاغنر أعنف المعارك في حرب أوكرانيا لصالح روسيا، لكن الغموض أحاط بمصيرها ومصير قائدها يفغيني بريغوجين بعد التمرد الذي شنته المجموعة يومي 23 و24 يونيو/ حزيران، وسيطرت خلاله على مدينة في جنوب روسيا وتقدمت صوب موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أن فاغنر تستكمل نقل أسلحتها إلى الجيش النظامي بموجب اتفاق مع الكرملين أنهى التمرد.

وقال بوتين لجريدة كوميرسانت إنّه عرض على مرتزقة فاغنر فرصة مواصلة القتال من أجل روسيا خلال اجتماع عقد بعد خمسة أيام من التمرد، لكنه اقترح أن يحل قائد آخر محل بريغوجين.

ومن بين شروط الاتفاق الذي أنهى التمرد، انتقال بريغوجين إلى روسيا البيضاء، الحليف الوثيق لموسكو، لكنه لم يُشاهد علنًا منذ 24 يونيو/ حزيران، ومكانه الحالي غير معروف.