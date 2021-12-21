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الكرملين يأمل بإجراء اتصالات بين بوتين وشولتس بشأن طرد الدبلوماسيين

21 - ديسمبر - 2021
الكرملين

الكرملين

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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يأمل بإجراء اتصالات بين الرئيس فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، لبحث الوضع حول طرد الدبلوماسيين.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان الرئيس بوتين يخطط لبحث الأزمة الدبلوماسية بين ألمانيا وروسيا، أجاب بيسكوف: “نأمل بإجرائها”.

وأعلنت روسيا سابقا موظفين من السفارة الألمانية لدى موسكو شخصين غير مرغوب فيهما. وجاء ذلك ردا على قرار ألمانيا طرد دبلوماسييين روسيين اثنين بعد صدور حكم المحكمة العليا في برلين في قضية مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي.

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