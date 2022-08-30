الكرملين يأمل في إتمام زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية

قال الكرملين، الثلاثاء، إنه يأمل في أن تمضي زيارة من المقرر أن تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى محطة زابوريجيا النووية قدما، ووصفها بأنها في مصلحة روسيا.

وأضاف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في اتصال مع الصحفيين أن موسكو تأمل أن تتم الزيارة على النحو المتفق عليه. وأوضح “لنا مصلحة في هذه الزيارة، ونحن ننتظرها منذ وقت طويل”.

بعثة السلامة النووية

يسعى العالم جاهدا لتجنب كارثة في محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتحتلها روسيا، حيث تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محيطها.

ومن المقرر أن تصل بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشأة هذا الأسبوع لفحص وتقييم أي ضرر لحق بها. واستولت القوات الروسية على المحطة في مارس آذار لكن لا يزال يديرها موظفون أوكرانيون.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، إن البعثة التي يقودها المدير العام رافائيل جروسي ستقيم ظروف العمل وتتحقق من أنظمة السلامة والأمن. وستنفذ أيضا “أنشطة حماية عاجلة”، في إشارة إلى تتبع المواد النووية.

وقال دبلوماسي روسي كبير إن موسكو تأمل أن تؤدي زيارة البعثة المرتقبة للمحطة إلى تبديد التصورات الخاطئة حول وضع المحطة البائس المزعوم.

ووصف الكرملين مهمة الوكالة بأنها “ضرورية”، وحث المجتمع الدولي على الضغط على أوكرانيا لخفض التوتر العسكري عند المحطة. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن البعثة يجب أن تقوم بعملها بطريقة محايدة سياسيا.