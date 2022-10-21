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الكرملين يتجنب سؤالاً عن الانسحاب من خيرسون

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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تجنب الكرملين الجمعة سؤالا عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين أصدر أمرا للقوات الروسية بالانسحاب من مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا.

وأحال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين السؤال إلى وزارة الدفاع.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، عند سؤاله بشكل مباشرة عما إذا كان بوتين أصدر أمرا بالانسحاب، “يتعلق هذا السؤال بتنفيذ العملية العسكرية الخاصة، وأقترح أن توجهوا السؤال إلى وزارة الدفاع”.

ويجلي مسؤولون عينتهم روسيا في الوقت الحالي عشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية من نهر دنيبرو الذي يقسم المنطقة، وقالوا إن الموقف ما زال “متوترا” في مواجهة عمليات التقدم الأوكرانية.

    المصدر :
  • رويترز

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