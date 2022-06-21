الكرملين يتوعد بحرب طويلة الأمد في أوكرانيا!

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الحرب التي تقودها بلاده على أوكرانيا سوف تطول، مشيراً إلى أن دول الغرب لن تحظى بثقة موسكو مرة أخرى.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي سي” الاثنين: “نعم، ستكون أزمة طويلة، ولن نثق بالغرب إطلاقاً”.

من جهة أخرى أشار بيسكوف أيضاً إلى إن الأميركيين الاثنين المعتقلين في أوكرانيا خلال قتالهما إلى جانب الجيش الأوكراني “هددا” حياة الجنود الروس و”يجب أن يحاسبا على هذه الجرائم”.

ويعد هذا التعليق الأول للكرملين على قضيتي المحاربين الأميركيين ألكسندر درويك، وآندي هوين، وفقا لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأميركية التي أجرت المقابلة معه.

وقال بيسكوف متحدثا بالإنكليزية: “كانا متورطين في أنشطة غير قانونية على أراضي أوكرانيا… في إطلاق النار على جنودنا وقصفهم وتعريض حياتهم للخطر”.

وبعد إلحاح لتحديد الجرائم التي ارتكبها الأميركيان، أقر بيسكوف بأن الجرائم غير معروفة حتى الآن، مؤكدا أنهما غير مشمولين باتفاقية جنيف بشأن أسرى الحرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين “هما ليسا (في) الجيش الأوكراني، لذا فهما لا يخضعان لاتفاقية جنيف”.

في السياق، حكمت محكمة في منطقة خاضعة للانفصاليين هذا الشهر على بريطانيين اثنين ومغربي بالإعدام بعد أن أُلقي القبض عليهم وهم يقاتلون لصالح أوكرانيا.

وقال بيسكوف أيضا إن نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير، المحتجزة في روسيا منذ أكثر من شهرين، تواجه اتهامات تتعلق بالمخدرات وليست رهينة.

ويقول مسؤولو الجمارك الروس إنهم عثروا في أمتعة جرينير على خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد أن المواطن الأمريكي ستيفن زابيلسكي، البالغ من العمر 52 عاما، لقي حتفه في قتال بأوكرانيا يوم 15 مايو أيار، وفقا لنعي نشرته عائلته وأكدته وزارة الخارجية، مما يجعله ثاني أمريكي على الأقل يُقتل في الحرب.