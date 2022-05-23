الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الكرملين يتّهم الغرب بالتسبّب في أزمة غذاء عالمية

23 - مايو - 2022
آخر تحديث: 23 - مايو - 2022 1:30 مساءً
الكرملين

الكرملين

A A A
طباعة المقال

تتبادل كل من روسيا والدول الغربية الاتهامات بشأن التداعيات التي تخلّفها الحرب على الأمن الغذائي العالمي نتيجة شحّ الامدادات.

في هذا الإطار، اتهم الكرملين اليوم الاثنين دول الغرب بأنّها تسبّبت في أزمة غذاء عالمية، بفرضها أشد العقوبات في التاريخ الحديث على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الرئيس “فلاديمير بوتين” يتفق مع تقييم الأمم المتحدة بأن العالم يواجه أزمة غذائية قد تسبب المجاعة.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: “روسيا كانت دائما دولة مُصدرة للحبوب يعول عليه… لسنا سبب المشكلة”.

وتستمر الجهود العالمية لإعادة تشغيل الموانئ الأوكرانية لتصريف منتجات القمح والحبوب والمواد الغذائية الى الاسواق العالمية.

وتصدّر أوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، معظم بضائعها عبر موانئها البحرية، لكن منذ الغزو الروسي اضطرت كييف للتصدير عن طريق القطارات أو عبر موانئها الصغيرة المطلة على نهر الدانوب.

وناشد “ديفيد بيزلي” مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا : “إذا كان لديك قلب، فرجاء فتح هذه الموانئ”.

ويوفّر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو 125 مليون شخص في العالم ويشتري 50 في المئة من الحبوب من أوكرانيا.

في وقت سابق هذا الشهر، دعا الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” إلى اتخاذ خطوات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا، للسماح بتصدير القمح وتجنب أزمة عالمية في الغذاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

باكستان
مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لباكستان
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهر
مقتل 3 في إطلاق نار في متجر بقالة بأمريكا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
نيكول سابا
بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر