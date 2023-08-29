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الكرملين: يجري تنسيق الجدول الزمني للاتصالات الروسية الصينية

منذ 43 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين الثلاثاء إن العمل جار لوضع جدول زمني للاتصالات الثنائية بين روسيا والصين وإنه سيقدم مزيدا من التفاصيل بخصوص أي أحداث محددة ومواعيدها في الوقت المناسب.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال عن تقرير لبلومبرغ يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لزيارة الصين لحضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر\تشرين الأول، “يجري تنسيق الجدول الزمني للاتصالات الثنائية الروسية الصينية على مستويات مختلفة بما في ذلك أعلى مستوى. سنحيطكم علما بشأن أي أحداث محددة أو مواعيد نهائية في الوقت المناسب”.

    المصدر :
  • رويترز

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