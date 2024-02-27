الكرملين: يحذر حلفاء نافالني من الاحتجاج يوم الانتخابات الرئاسية

اعتبر الكرملين أن دعوات حلفاء نافالني للاحتجاج يوم الانتخابات الرئاسية محرضة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن الدعوات التي يطلقها حلفاء الراحل أليكسي نافالني للاحتجاج يوم الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا محرضة وإن الشرطة ستلتزم بتطبيق القانون.

وحذر من العواقب القانونية المترتبة على الانصياع لتلك الدعوات وحث على عدم انتهاك القانون الروسي.

وفي وقت سابق، قالت ماريا بيفتشيخ “حليفة” أليكسي نافالني (الاثنين 26-2-2-2024) إن السياسي الروسي المعارض كان على وشك الخروج من السجن في صفقة لتبادل السجناء وقت وفاته، وكررت ادعاءها بأن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قتله.

وذكرت بيفتشيخ على يوتيوب أن المحادثات حول مبادلة نافالني وأمريكيين اثنين لم تذكر اسمهما مع فاديم كراسيكوف، وهو قاتل مأجور تابع لجهاز الأمن الاتحادي الروسي ومسجون في ألمانيا، كانت في مراحلها النهائية.

وتوفي نافالني (47 عاما) في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي في 16 فبراير شباط. ونفى الكرملين تورط الدولة الروسية في وفاته.