الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
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الكرملين يحذر من خطر من وقوع هجمات أوكرانية في القرم

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي- أرشيفية

الجيش الروسي- أرشيفية

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حذر الكرملين، الخميس، من وجود خطر لوقوع هجمات أوكرانية على مواقع في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 واستهدفتها في الأسابيع الأخيرة عدة ضربات بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين: “هناك مخاطر لأن الجانب الأوكراني يواصل اتباع خطه في شن هجمات إرهابية”.

وأعلنت السلطات الروسية، اليوم، أنها أسقطت طائرة مسيرة قبالة ميناء سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

واستخدم الجيش الروسي منطقة القرم لإطلاق عمليته العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) بينما تعرّض شبه الجزيرة لهجمات متكررة نفذتها طائرات مسيّرة.

واستهدف هجوم كبير أسطول روسيا في البحر الأسود قبالة سيفاستوبول الشهر الماضي، في هجوم حمّلت موسكو أوكرانيا المسؤولية عنه.

وجاء إسقاط المسيرة الخميس بعد سلسلة هجمات في عمق الأراضي الروسية استهدف أحدها قاعدة إنغلز العسكرية الجوية الاستراتيجية.

على صعيد منفصل، أوقفت أجهزة الأمن الروسية شخصين يشتبه بأنهما تجسسا لصالح أوكرانيا في القرم واتهمتهما بـ«الخيانة»، بحسب ما ذكرت الخدمة الإعلامية التابعة لجهاز «إف إس بي».

وأفاد بيان «إف أس بي» بأن الأجهزة الأمنية أوقفت الأنشطة غير القانونية لمواطنين روسيين يشتبه بأنهما ارتكبا خيانة عظمى عبر التجسس لمصلحة جهاز الأمن الأوكراني.

وأضاف أن أحد الموقوفين “مؤيد للفكر القومي الأوكراني وجنّدته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية عام 2016”.

ويشتبه بأنه “نقل بيانات عن موقع منشآت وزارة الدفاع الروسية إلى وكالة أمنية أجنبية، يمكن استخدامها ضد أمن روسيا”، بحسب البيان.

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