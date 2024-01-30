الكرملين يدعو إلى تهدئة التوترات بين أميركا وإيران

قال الكرملين الثلاثاء إن التوترات في الشرق الأوسط تتصاعد وإن هناك حاجة إلى خطوات لتهدئة المنطقة بدلا من زعزعة استقرارها، وذلك ردا عل سؤال عن ضربات أمريكية محتملة على المصالح الإيرانية.

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الاثنين بأن تتخذ الولايات المتحدة “جميع الإجراءات اللازمة” للدفاع عن قواتها بعد هجوم بطائرة مسيرة في الأردن نفذه مسلحون متحالفون مع إيران، وذلك رغم تأكيد إدارة الرئيس جو بايدن على أنها لا تسعى إلى حرب مع إيران.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “لا نرحب بأي أعمال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وزيادة حدة التوتر، خاصة في ظل الاحتمال الكبير لحدوث صراع”.

وأضاف “لن نرحب باستمرار مثل هذه الأعمال، بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها. مستوى التوتر مرتفع الآن ونحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف. وهذا ما سيمنع انتشار الصراع”.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران في وقت وصلت فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 بشأن ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.