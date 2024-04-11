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الكرملين يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط

منذ 12 دقيقة
ديميتري بيسكوف

ديميتري بيسكوف

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دعا الكرملين اليوم الخميس، 11 نيسان/أبريل 2024، جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط إلى التحلي بالضبط ومنع التفاقم نحو حالة الفوضى.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بلاده لم تتلق أي طلبات بالتوسط بين إسرائيل وإيران لكنه وصف الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بأنه انتهاك لكافة مبادئ القانون الدولي.

وتوعدت إيران بالثأر للضربة الجوية التي استهدفت مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان وأسفرت عن مقتل قائد إيراني كبير وستة من كبار الضباط الإيرانيين، الأمر الذي تسبب في تصاعد التوتر في المنطقة التي تعصف بها بالفعل الحرب في قطاع غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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