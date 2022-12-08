الكرملين يردّ على زيلينسكي.. ويُحذّر من مخطّط أميركيّ لتأجيج الصراع

بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ الحرب يمكن أن تنتهي في عام 2023، ردّ الكرملين اليوم الخميس، قائلًا إنّ الحرب “قد تنتهي غدًا إذا أراد زيلينسكي ذلك”.

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تخطّط لتأجيج الصراع في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025.

“واشنطن تخطط للتسخين“

إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحافي: “تخطط واشنطن لتسخين الأعمال العدائية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. يخططون لذلك، بناءً على تلك الوثائق التي لا يخفونها عن أي شخص”.

كما أضافت أن وسائل الإعلام الأميركية تستمتع بالفعل بتفاصيل ماراثون الفساد “البيت الأبيض – كييف – البيت الأبيض”، على حد وصفها.

“مساعدة إضافية لكييف“

تابعت: “هذا الأمر هو ما يفسر رغبة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في إقناع الكونغرس بتضمين مساعدة إضافية لكييف تبلغ 37 مليار دولار في عام 2023. نصيب الأسد منها سيذهب لاحتياجات الجيش الأوكراني، وبعد ذلك سيتم تحديد أي منها يستقر في البنوك الأوروبية والعالمية والصناديق الخاصة”.

“أعنف المعارك“

إلى ذلك، تتركز أعنف المعارك حاليًا حول بلدة باخموت (شرق) التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ شهور.

فيما تتوقع الولايات المتحدة استمرار القتال “بوتيرة منخفضة” في الأشهر المقبلة مع سعي الجانبين إلى إعادة بناء قواتهما.