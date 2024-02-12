الكرملين يرفض التعليق على تصريحات ترامب حول روسيا وحلف الأطلسي

رفض الكرملين اليوم الاثنين التعليق على ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول عدم توفير حماية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لا تلتزم بحجم الإنفاق الكافي لحماية نفسها من أي غزو روسي محتمل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “لا أزال السكرتير الصحفي (للرئيس فلاديمير) بوتين وليس لترامب”.

وندد البيت الأبيض يوم أمس السبت بتصريحات ترامب ووصفها بأنها “مروعة وفاقدة للصواب”.

كما رفض البيت الأبيض، السبت، تصريحات دونالد ترامب التي تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب متحدثا خلال تجمع في مدينة كونواي بولاية ساوث كارولينا: “لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت إن الجميع سيدفعون. قالوا: “حسنا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟” قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد”.