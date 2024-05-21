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الكرملين يستنكر استعداد أمريكا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية

منذ ساعة واحدة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن من الغريب للغاية أن تبدو الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي سعى مدعيها العام إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة قياديين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن جرائم حرب مزعومة.

وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بسلطتها.

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    المصدر :
  • رويترز

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