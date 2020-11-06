الكرملين يستنكر ما أورده تقرير صحيفة “ذا صن” عن صحة بوتين … لن يتنحى

نشرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية تقريرا قالت فيه بأن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست بخير، الأمر الذي قد يدفعه باتجاه التنحي عن كرسي الرئاسة، ومن جانبه عبّر الكرملين عن امتعاضه من التقرير الذي وصف ما أورده بـ “الهراء”.

وفي التفاصيل، نسبت ”ذا صن“ تقريرها إلى البروفيسور فاليري سولوفي، الخبير السياسي الروسي، الذي قال قبل أيام لمحطة إذاعية في موسكو، إن بوتين يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي؛ بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية.

وفي هذا السياق، استنكر الكرملين اليوم الجمعة تقريرا نشرته صحيفة “ذا صن البريطانية واسعة الانتشار ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يكون مصابا بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) ويتجه للتنحي أوائل العام المقبل واصفا ما ورد في الصحيفة بأنه غير صحيح.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين،“إن التقرير الصحفي الذي يستند إلى تأكيدات سولوفي ونقلته صحف بريطانية أخرى، كاذب“، لافتا إلى أن هذا ”هراء مطلق، كل شيء على ما يرام بالنسبة للرئيس“.

كما رد المتحدث بالنفي عندما سُئل عما إذا كان بوتين يعتزم التنحي في المستقبل القريب كما أشار سولوفي.