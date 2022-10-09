الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
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الكرملين يشيد بقرار أوبك+

منذ 14 دقيقة
أوبك

أوبك

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أشاد الكرملين بمجموعة “أوبك+” لجهودها في مواجهة ما وصفه بالفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من الرائع أن “يتصدى هذا العمل المتوازن الرصين المدروس من جانب الدول التي تتخذ موقفًا مسؤولًا داخل أوبك لتصرفات الولايات المتحدة”.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله “هذا على الأقل يتصدى للفوضى التي يسببها الأمريكيون”.

قرار غير حكيم

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمس”، الأحد، أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وصفت قرار مجموعة أوبك+ المتعلق بخفض إنتاج ‏النفط بأنه “غير مفيد وغير حكيم” بالنسبة للاقتصاد العالمي وخاصة الأسواق الناشئة.‏

وقالت يلين في تصريحات للصحيفة: “نحن قلقون للغاية بشأن الدول النامية والمشاكل التي تواجهها”.‏

وانتقدت بطء الحلفاء في إرسال المساعدات المالية لأوكرانيا.‏

وأضافت يلين أن “وتيرة تحويل الأموال إلى أوكرانيا تتسم بالبطء الشديد”.‏

واشتدت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط وزيادة التضخم بعد أن أعلنت مجموعة أوبك+ عن أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020 قبل حظر الاتحاد الأوروبي للطاقة الروسية.

ووسعت هذه الخطوة الخلاف الدبلوماسي بين المجموعة المدعومة من السعودية وبين الدول الغربية، التي تخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي الهش ويعرقل جهود حرمان موسكو من عائدات النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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