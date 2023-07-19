الكرملين يصف قرغيزستان بالشريك الوثيق لروسيا

قال الكرملين، الأربعاء، إن قرغيزستان شريك وثيق، إذ عاد التكامل مع روسيا بالنفع عليها في أعقاب صدور تقارير من وسائل إعلام تفيد بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات عليها بسبب مزاعم عن مساعدتها لموسكو في مراوغة العقوبات الغربية المفروضة عليها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “نعتزم توطيد العلاقات الثنائية أكثر من ذلك مع قرغيزستان التي نكن لها فائق التقدير، بالإضافة إلى (تعزيز) كافة أشكال التكامل المشترك”.

تستعد الولايات المتحدة لفرض قيود اقتصادية على قرغيزستان بزعم أنها تساعد روسيا في الالتفاف على العقوبات، حسبما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين “مطلعين”.

وحسب الصحيفة، فإنه بعد فبراير 2022 ولا سيما في الأشهر الأخيرة، شهدت قرغيزستان نموا مذهلا لشركات الاستيراد والتصدير التي تتعامل بشكل أساسي مع روسيا، وإن بعض الشركات القرغيزية تستفيد من الزيادة الحادة في مبيعات السلع الصينية والأوروبية الخاضعة للعقوبات.

وقال المسؤولون لـ”واشنطن بوست” شريطة عدم الكشف عن أسمائهم: “بعد شهور من الزيارات غير المثمرة التي قام بها دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إلى بشكيك، تستعد إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن) لاتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة لإجبار البلاد على وقف التجارة”، مضيفين أن الإجراءات التي تضمنت في الماضي عقوبات و”وضع قائمة سوداء” للشركات المتهمة بارتكاب انتهاكات، قد يتم اتخاذها هذا الأسبوع.

في وقت سابق، ادعى ممثلو الاتحاد الأوروبي أنه تم تسجل زيادة “مشبوهة” في التدفقات التجارية من دول الاتحاد الأوروبي إلى بعض دول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وقرغيزستان، وكذلك إلى أرمينيا، ثم من هذه الدول إلى روسيا.