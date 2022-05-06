الكرملين يعتبر بولندا مصدر تهديد محتمل.. والأخيرة ترد

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن هناك خطابا عدائيا يصدر من بولندا وإن وارسو يمكن أن تكون “مصدر تهديد”.

قادت بولندا دعوات للاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات ودعوات لحلف شمال الأطلسي لتسليح أوكرانيا في الوقت الذي تحاول فيه مقاومة القوات الروسية التي تدفقت إلى شرقها.

وقال ستانيسلاف زارين المتحدث باسم خدمات الأمن في بولندا إن روسيا تمارس بحملة تضليل منسقة ضد بولندا منذ عدة أيام تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديدا لوحدة أراضي أوكرانيا.

وكتب في تصريح أرسل بالبريد الإلكتروني “الهدف من الإجراءات الروسية هو خلق حالة من عدم الثقة بين بولندا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تشويه سمعة بولندا وتقديمها كدولة خطيرة تولد صراعات في أوروبا الشرقية”.

وكانت وزيرة البيئة والمناخ البولندية آنا موسكوا قد قالت يوم الاثنين إن “بولندا فخورة بكونها على قائمة بوتين للدول غير الصديقة”.