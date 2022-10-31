الكرملين يعلق على تقارير بشأن اختراق روسيا لهاتف تراس

نفى الكرملين، الاثنين، تقريرا إعلاميا بريطانيا يفيد بأن جواسيس روس اخترقوا هاتف ليز تراس المحمول.

وأفادت صحيفة ديلي ميل يوم السبت بأن الجواسيس الروس استطاعوا التسلل إلى هاتف تراس عندما كانت وزيرة للخارجية.

وعند سؤال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن التقرير، قال إن ما يمكن أخذه على محمل الجد من وسائل الإعلام البريطانية هو أقل القليل.

فضيحة مدوية

وهزت فضيحة مدوية المملكة المتحدة، بعد ما كشفت عنه تقارير إعلامية بتعرض هاتف رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ليز تراس، إلى اختراق، قبل تسلمها منصبها، من قبل جواسيس روس يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق قولها.

وتداولت أن الجواسيس الذين يعملون لحساب الكرملين، قاموا بتنزيل رسائل من هاتف تراس تعود لمدة عام مضى، تضمنت مناقشات سرية للغاية مع الحلفاء الدوليين ووزراء ومسؤولين.

وأفادت صحيفة “ميل أون صنداي” باتهامات لرئيس الحكومة في حينها بوريس جونسون وسكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس، بأنهما اتفقا على حجب المعلومات حول الهجوم الإلكتروني على تراس.

وأوضحت: “كان جونسون قلقا من أنه إذا تم نشر هذه الأنباء، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة فرص تراس في أن تصبح رئيسة للوزراء حينها”.