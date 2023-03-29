الكرملين يعلق على قواعد اللجنة الأولمبية الدولية

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن القواعد الإرشادية التي أعلنتها اللجنة الأولمبية الدولية وتسمح بمنافسة رياضيي روسيا وروسيا البيضاء على الصعيد الدولي كمحايدين تحتوي على “عناصر من المعاملة التمييزية”.

ومُنع رياضيون من روسيا وروسيا البيضاء، حليف موسكو، من معظم المسابقات الرياضية العام الماضي بسبب حرب أوكرانيا، لكن القواعد التي أصدرتها اللجنة في مقرها في لوزان أمس الثلاثاء تسعى للسماح بعودتهم تدريجيا للرياضة العالمية.

وأثارت القواعد الإرشادية غضب السلطات الروسية، التي قالت إن أي تحرك لحرمان الرياضيين من رموزهم الوطنية هو عمل تمييزي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لرويترز في اجتماع عبر الهاتف “مثل هذه التوصيات تحتوي على عناصر تمييزية، وهو أمر غير مقبول. سنواصل الدفاع عن مصالح الرياضيين الروس بكل طريقة ممكنة”.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أمس الثلاثاء إن الأمر سيكون متروكا للاتحادات الرياضية الدولية لتحديد أي من رياضيي روسيا وروسيا البيضاء يمكنهم المشاركة كمحايدين، وهذا يعني أن المشاركة ستكون بدون رايتهم أو نشيدهم الوطني.

ووفقا للإرشادات، لا يمكن للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء المشاركة في المنافسات الجماعية ويجب أن يكون لديهم سجلا مثبتا باختبارات المنشطات، بينما يتم استبعاد الرياضيين المؤيدين للحرب أو المتعاقدين مع وكالات الأمن الوطنية أو العسكرية في بلادهم.

وتتعلق التوصيات التي قدمها المجلس التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية بعودة الرياضيين للمسابقات الدولية لكن ليس بالتحديد أولمبياد باريس 2024 والتي سيتم اتخاذ قرار منفصل بشأنها في وقت لاحق.

وهددت أوكرانيا وبعض حلفائها بمقاطعة أولمبياد باريس في حال مشاركة هؤلاء الرياضيين حتى كمحايدين.