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الكرملين يعلق على مذكرة الجنائية الدولية بحق بوتين

منذ دقيقتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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قال الكرملين، الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف عن “العداء الواضح” ضد موسكو وضد بوتين شخصيا.

لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال للصحفيين إن روسيا تتجاوب “بهدوء” وتواصل عملها.

وقال بيسكوف في إفادة صحفية دورية “نشهد هذا العدد من (مواقف)استعراض العداء الواضح ضد بلدنا وضد رئيسنا”.

وأضاف “نلاحظها، لكن إذا أخذنا كل واحدة منها على محمل الجد، فلن ينتج عن ذلك شيء جيد. وبالتالي ننظر إلى هذا بهدوء، ونلاحظ كل شيء باهتمام ونواصل العمل”.

ولا يزال من غير الواضح مدى تأثير تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق بوتين جنبا إلى جنب مع المفوضة الروسية لحقوق الأطفال بتهمة الاختطاف الجماعي لأطفال من أوكرانيا.

وروسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة مما يعني أن المذكرة ليس لها قوة قانونية في روسيا، غير أن هذه الخطوة قد تعرقل سفر بوتين إلى أي من الدول التي تعترف بالفعل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 123 دولة.

ولم تنكر روسيا نقل آلاف الأطفال من أوكرانيا منذ بدء ما تسميه “عملية عسكرية خاصة”، لكنها قالت إنها فعلت ذلك لحمايتهم.

وردت روسيا بغضب على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتين واصفة إياه بأنه “شائن وغير مقبول”.

    المصدر :
  • رويترز

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