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الكرملين يعلن موعد زيارة بوتين للصين

منذ ساعة واحدة
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين يومي 16 و17 مايو أيار الجاري، في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.

وقال الكرملين “تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيقوم فلاديمير بوتين بزيارة دولة للصين يومي 16 و17 مايو، وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه”.

وسيناقش بوتين وشي “بالتفصيل مجموعة واسعة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي وسيحددان المجالات الرئيسية التي تستلزم مزيدا من تطوير التعاون العملي الروسي الصيني وسيتبادلان وجهات النظر بالتفصيل حول القضايا الدولية والإقليمية الأكثر إلحاحا”.

وقال الكرملين إنه بعد الاجتماع سيوقع الزعيمان بيانا مشتركا.

وذكرت رويترز بشكل حصري في مارس آذار أن بوتين سيسافر إلى الصين في مايو أيار.

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    المصدر :
  • رويترز

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