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الكرملين يكشف سبب لقاء بوتين وبايدن

منذ 32 دقيقة
الكرملين

الكرملين - أرشيفية

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كشف الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن السبب الرئيسي للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي جو بايدن،

وقال بيسكوف في تصريح لقناة “سي إن إن” الأمريكية إن “السبب الرئيسي (للقاء) بالنسبة له (لبوتين) هو الحالة السيئة للعلاقات بين بلدينا. والمستوى البالغ الأهمية لهذه العلاقات يتطلب عقد القمة بين بلدينا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة… لمنع وقوع مزيد من التدهور لحوارنا”.

واعتبر بيسكوف القمة المرتقبة “فرصة جيدة” للحديث عما يثير القلق لدى الجانبين، مضيفا أن الولايات المتحدة هي من تسببت بتجميد العلاقات بين موسكو وواشنطن في الكثير من المجالات الهامة، بما فيها محاربة الإرهاب والتغير المناخي والتعاون الاقتصادي والتعاون بشأن اللقاحات ومحاربة وباء فيروس كورونا، مشيرا أيضا إلى أن الولايات المتحدة ترفض التعاون في محاربة الجرائم السيبرانية مع روسيا.

وبشأن مؤتمر صحفي مشترك لبوتين وبايدن، قال بيسكوف إنه لا يتوقعه في ختام اللقاء، لكن الرئيس بوتين منفتح على مختلف الخيارات، ومستعد له.

واستبعد بيسكوف مناقشة قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال لقاء بوتين مع بايدن، مشيرا إلى أن ذلك ليس موضوعا لأجندة العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.

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